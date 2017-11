Jednym z pierwszych materiałów w serwisie jest rozmowa Figurskiej z filozofką i żoną publicysty Tomasza Terlikowskiego. Podczas pogawędki przy filiżance herbaty rozmówczynie krytycznie, choć nie bezpośrednio, nawiązują do akcji sexedpl Anji Rubik.

- O seksie zaczęły mówić i edukować w tym zakresie modelki, czyli osoby, które dzieci nie mają. Budzi to mój sprzeciw, dlatego że wychodzę z założenia, że sfera seksualności jest sferą intymną, delikatną i w tę sferę powinni wprowadzać dzieci sami rodzice. Wiem, że dziś są modne, nośne hasła typu „Rodzice nie potrafią”, „Rodzice nie wiedzą jak mówić o seksie”, „Rodzice wstydzą się tematów o seksie” itp. Pytanie: czy modelka czy celebrytka lepiej znają moje dzieci ode mnie? - zastanawia się Terlikowska.

- Bardzo bym chciała, by sfera edukacji seksualnej została zarezerwowana dla rodziców. Celebryci promują wizję edukacji seksualnej, która nie jest zgodna z moim światopoglądem. Ja nie chcę, by moje dzieci uczyły się o odmiennościach seksualnych. Nie uważam, żeby moje dzieci ze szkoły powinny wynieść umiejętność nakładania prezerwatyw. Nie uważam, że to jest wiedza przydatna do życia - dodaje filozofka.

Zdaniem Terlikowskiej, aby nauczyć się rozmawiać z dziećmi o seksie, wystarczy pójść do „dobrej katolickiej księgarni” po odpowiednie książki.