Fani Aaliyah uznali kostium żony czarnego rapera Kanye’ego Westa nie tylko za niestosowny, ale wręcz za rasistowski.

- Aaliyah była czarną kobietą, a Ty nie jesteś - to główny argument padający na Twitterze.

- To oburzające, bo dziewczyna nie żyje, a Ty będąc Ormianką nie składasz jej hołdu, przebierając się w taki strój - napisał jeden z internautów.

To nie pierwszy raz, kiedy na Kim Kardashian spadają oskarżenia o rasizm lub zawłaszczanie kulturowe. Celebrytka regularnie krytykowana jest za to, że swoim stylem usilnie chce się upodobnić do Afroamerykanek.

Baby Girl Aaliyah pic.twitter.com/5GUHkNJgNi — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 października 2017

Aaliyah Haughton zginęła w katastrofie lotniczej w sierpniu 2001 roku. Miała wówczas 22 lat. Na jej dorobek składają się płyty „Age Ain't Nothing but a Number” (1994), „One in a Million” (1996) i „Aaliyah” (2001) oraz filmy takie jak „Romeo musi umrzeć” czy „Królowa potępionych”.