- Obrońcy życia chcą zmusić do rodzenia też nie wszystkie kobiety, lecz tylko te, które są już w ciąży. Jest XXI wiek, wiemy, jak się przed tym zabezpieczyć - oświadczyła Ilona Łepkowska, zaznaczając przy tym, że jest przeciwniczką zaostrzania prawa aborcyjnego, popiera wprowadzenie recept na pigułki „dzień po” oraz finansowanie in vitro.

- Moim zdaniem skrajną nieodpowiedzialnością jest wynoszenie na piedestał Natalii Przybysz za to, że się przyznała do aborcji: zrobiła to, bo najpierw miała ochotę na seks bez zabezpieczenia w dzień płodny, a potem doszła do wniosku, że ma za małe mieszkanie. I ona ma być ikoną walki o prawa kobiet? Dla mnie aborcja jako metoda antykoncepcyjna jest nie do przyjęcia - powiedziała scenarzystka.

llona Łepkowska pracuje obecnie nad scenariuszem serialu kostiumowego TVP „Korona Królów”.