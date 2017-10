Cezary Pazura jest jedną z twarzy inicjatywy, w ramach której 7 października wzdłuż granicy naszego kraju Polacy będą się wspólnie modlić.

Aktor kilka dni temu publicznie skrytykował także czarne marsze kobiet. Wyznał, że według jego katolickiej wizji świata aborcja jest zabijaniem dzieci.

Paulina Młynarska, zagorzała feministka, a niegdyś również aktorka, bezceremonialnie wyśmiała nawrócenie byłego kolegi po fachu.

- Czarek, please, odmów i za mnie „dziesiątkę”, kochany! Bo za ten film (swoją drogą, co ja we łbie miałam?), w którym zagraliśmy razem kilka scen na golasa pod koniec ubiegłego wieku, strasznie mnie teraz niszczą ci Twoi przyjaciele na prawicowych forach - napisała, umieszczając nad wpisem okładkę filmu „Wirus” Jana Kidawy-Błońskiego z 1996 roku.

Cezary Pazura, który od pewnego czasu chętnie występuje w mediach z pozycji moralisty, ma na koncie dwa rozwody. Jego obecną żoną jest o 26 lat młodsza Edyta, którą poznał w pociągu.