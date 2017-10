Spekulacje na temat „udawanej ciąży” gwiazdy pojawiły się wskutek faktu, że Natalia Siwiec błyskawicznie wróciła do formy sprzed porodu.

Celebrytka odniosła się do pogłosek podczas wizyty w śniadaniowym studiu TVN. - To chyba taka najśmieszniejsza plotka na mój temat. Zaczęłam się nawet zastanawiać, czy to byłoby realne w Polsce, czy istnieje coś takiego jak pojęcie surogatki w Polsce? Ja znam to ze Stanów, ale w Polsce? - zastanawiała się głośno mama miesięcznej Mii.