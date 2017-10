- Jeśli masz wśród znajomych Krystynę Pawłowicz, zweryfikuj to. Najlepiej usuń. Nie obserwuj. Nie udostępniaj. Nie komentuj. Nie karm trolla. Po prostu. Troll czeka na Twoje zainteresowanie, czeka na Twoją uwagę. Wtedy rośnie, staje się silniejszy, śmieje Ci się w twarz. Kiedy staje się głodny, zjada nawet dzieci. Wiem, że to trudne, że się w środku gotuje... Spróbujcie jednak. Nie chcesz silnego trolla, zignoruj go. Osłabnie - napisała Beata Tadla na Facebooku.

Dziennikarka dodała w komentarzu pod postem, że zgłosiła profil Pawłowicz do administracji Facebooka.

Podobnie deklaracje poczyniło wielu internautów, dziennikarzy i celebrytów, a pod petycją w sprawie usunięcia Krystyny Pawłowicz z Facebooka podpisało się w tej chwili ponad 21 tysięcy osób i liczba ta stale rośnie.