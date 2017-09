- Kochani fani, nawet nie wiecie, jak niezmiernie się cieszę, że mogę Was o tym poinformować "osobiście", własnymi słowami. Bo jak się bardzo chce, to można, nawet w świecie show-biznesu, albo mamy szczęście do ludzi wokół siebie, którzy obdarzeni naszym zaufaniem, zatrzymali w tajemnicy… Parę dni temu wzięliśmy z moim Martinem ślub i przeżyliśmy najpiękniejszy dzień naszego życia. Po 4 latach związku, po 9 latach wspólnej przyjaźni w zespole. I tyle. Kochajcie się! - napisała gwiazda.

Ewa Farna pochodzi z Zaolzia. Od lat odnosi sukcesy zarówno na polskiej, jak i czeskiej scenie muzycznej. Ma na koncie pięć polskojęzycznych płyt i cztery czeskie. Ostatnio pełniła także funkcję jurorki w reaktywowanym programie "Idol".