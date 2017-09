- Bardzo bałam się, bardzo krępowałam. To jest trudna decyzja, natomiast kampania sama w sobie była na tyle ciekawa i aktualna, że nie mogłam tego nie zrobić. Wiedziałam, że będę żałowała jeżeli odmówię i bardzo długo się zastanawiałam. Bałam się tego momentu, że musisz stanąć przed kimś bez ubrania i zrobić te zdjęcia - mówi Odeta Moro w rozmowie z serwisem przeAmbitni.pl.

- Ostatnio widziałam, że pani Joanna Przetakiewicz postanowiła się rozebrać do jednego z magazynów. Zupełnie innego niż ja, absolutnie nie będę tego porównywać (…). Ja nawet nie mam czwórki z przodu, a z tego co wiem, to ona ma dojrzałą piątkę. Więc chyba świat się zmienia - dodaje 39-letnia celebrytka.

Odeta Moro na okładce Women's Health / Materiały prasowe

We wrześniowym wydaniu magazynu „Women’s Health”, który ukazał się z trzema różnymi okładkami, zapozowały nago także Anna Wendzikowska i Grażyna Wolszczak.