Od momentu, gdy Kate Middleton została księżną i żoną księcia Williama, nie ma chyba "gorętszego" tematu dla brytyjskiej prasy. Każda podróż, każdy strój, a także każda ciąża Kate jest skrzętnie odnotowywana. Być może teraz chociaż na chwilę się to zmieni. A to za sprawą - kojarzonego do tej pory z rozrywkowym stylem bycia- młodszego brata księcia Williama, czyli Harry’ego.

Po tym jak drugi syn księżnej Diany związał się z Meghan Markle, 36-letnią amerykańską aktorką, postanowił nieco zwolnić tempo życia. Jak donosi dziennik Daily Mail, Pałac Kensington ma na dniach wydać oświadczenie o zaręczynach Harry'ego i Meghan.

Z racji tego, że ukochana księcia jest rozwódką, nie będzie mogła poślubić Harry'ego w katedrze Westminster. Ani to, ani fakt, że jest od księcia starsza o prawie cztery lata, nie wydaje się przeszkadzać rodzinie królewskiej. Podobno zarówno Karol, jak i Camilla polubili przyszłą synową.

Para ma już niebawem wspólnie pojawić się na zawodach "Invictus Games" w Toronto. Być może już wtedy na palcu Megan będzie można dostrzec pierścionek zaręczynowy.