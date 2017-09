O tym, że piosenkarka jest w ciąży donosi amerykański portal „Radar Online”. Ojcem dziecka jest muzyk country Blade Shelton, z którym związana jest od listopada 2015 roku.

Gwen jest już mama trzech synów - Kingstona Jamesa McGregora (ur. 26 maja 2006), Zuma Nesta Rocka (ur. 21 sierpnia 2008) i Apolla Bowie Flynna (ur. 1 marca 2014). Cała trójka to dzieci ze związku z Gavinem Rossdalem, za którego Gwen wyszła 14 września 2002 roku. Para rozstała się po 13 latach, gdy na jaw wyszło, że muzyk nie był wiernym mężem. Przez trzy lata zdradzał ją z nianią.

Gwen nie chce na razie ujawnić płci dziecka. Media spekulują, że czwarta ciąża to wynik udanego zapłodnienia metodą in-vitro. Informator "Radar Online" donosi, że para nie chciała zbyt długo czekać z planowaniem ciąży. Gwen to amerykańska wokalistka solowa oraz wokalistka zespołu rockowego No Doubt. Ich najbardziej znane hity to "Don’t Sapek", czy "Used to Love You".