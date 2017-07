Monika ma duży tatuaż na szyi i kolczyk w nosie. Nie spodobało się to części użytkowników Twittera, którzy nie szczędzili pod jej adresem krytycznych uwag.

"Przykro to pisać, ale dziś jest wykolczykowanym i wytatuowanym dziwadłem", "Ze to co nosi nie jest dobre dla zdrowia. Możliwość zakażenia krwi metalami nieznanego pochodzenia", "A tatuaże na szyi ? Szkoda bo ładna dziewczynka", "Uroda jest ale w glowie chyba nie do konca…" - to tylko niektóre z nich. Czy jest aż tak źle? Oceńcie sami: