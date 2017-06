Fotografia, pokazująca restauratorkę za młodu, spotkała się z ciepłym przyjęciem internautów. "Fajna laska, chłopaki to się uganiali", "dużo to się Pani nie zmieniła" - pisali w komentarzach na Instagramie. Niektórzy zwracali uwagę, że młoda Magda Gessler bardzo przypomina im jej córkę, Larę. Inni dopatrywali się podobieństwa do hollywoodzkiej aktorki, Drew Barrymore...

#@magdagessler_ official poznajecie #magdagessler_official #liceumjosemartiwarszawa #mam tu 16 lat Post udostępniony przez Magda Gessler (@magdagessler_official) 10 Cze, 2017 o 11:44 PDT

Rzeczywiście podobna do Drew Barrymore?