Kilka dni temu Rozenek pokazała zdjęcie w majtkach i seksownie zadartej koszulce, na którym prezentuje swój smukły brzuch. Wielu internautów zareagowało na tę publikację bardzo krytycznie zarzucając celebrytce próżność i brak klasy.

Zapytana przez jastrzabpost.pl o powód, dla którego pokazuje takie zdjęcia, Małgorzata Rozenek zdradziła, że chciała zwyczajnie pochwalić się efektami pracy nad sylwetką:

Ja na Instagramie mam ponad tysiąc postów. Z czego trzy są może jakoś kontrowersyjne, ale to jest po prostu odzwierciedlenie mojego życia. Jesienią wrzucam zdjęcia jak siedzę z kubkiem pod kocem, jak jestem w pracy wrzucam zdjęcia z pracy. Teraz to jest taki czas przygotowania do lata. Nieprawdopodobne projekty przede mną, do których muszę się fizycznie przygotować, a jak człowiek już spędzi te kilka godzin na siłowni i odmówi sobie tych ciastek to potem po prostu po babsku chce się tymi efektami pochwalić i ja się po prostu po babsku nimi chwalę – powiedziała gwiazda

Czy takie wyjaśnienie przekona krytyków?