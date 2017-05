Bezcenne dodzwonić się do Radia Maryja i powiedzieć na antenie co się myśli - próbowałem 26 razy aż się udało !!!!! Audycja o tym ze trzeba wymienić wszystkich dyrektorów teatralnych na tych z jedynej słusznej partii plus o DEWIACJACH czyli mniejszościach lgbt - Ludzie gdzie my żyjemy !!!!!!????? - napisał projektant na Facebooku.

Audycja "Rozmowy niedokończone: Kościół i przyroda – Wolność artystyczna, czy działania z premedytacją cz.II" miała dotyczyć sytuacji w polskich teatrach. Jednak prowadzący skupili się na dyskusji na temat homoseksualizmu i środowisk LGBT.

Słucham państwa audycji i jestem pełen obaw. Państwo sieją taką nienawiść do środowisk homoseksualnych. Mówią państwo, że osoby heteroseksualne są "normalne", a homoseksualne to są "wypaczeńcy". Bardzo mnie to martwi - powiedział Jemioł na antenie.

Ja jestem katolikiem, ale czuję się urażony tym, co pani mówi na antenie do słuchaczy. Jak można prać mózgi biednym ludziom, którzy słuchają przed radioodbiornikami tego co państwo mówią? Pani powiedziała przed pięcioma minutami o mniejszościach seksualnych, że są to "wypaczeńcy"? "LGBT mają większe prawa, niż normalni ludzie". A co to znaczy "normalni" w świetle Boga? - oburzał się projektant.