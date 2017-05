Kiedy Kayah i Nosowska wydały oficjalne oświadczenia, w których poinformowały o swojej rezygnacji z Opola, Maryla Rodowicz przez chwilę wahała się ze swoją decyzją. Ostatecznie jednak, postanowiła wystąpić na festiwalu, o czym poinformowała fanów na Facebooku:

Politycy odchodzą,muzyka zostaje.Poszłam do tv walczyć o Kaję,a Kaja się wycofała.Nie zmieni to mojego stosunku do niej i uwielbienia dla jej talentu. Opole to miejsce bliskie mojemu sercu.Tam debiutowałam i tam będę

świętować swoje 50-lecie. W koncercie wystąpi wielu gości,którzy przygotowują muzyczne niespodzianki ,od wielu tygodni. Feel,Margaret,Kasia Popowska,Ula Dudziak,Andrzej Lampert,Audiofeels,Ukeje,Kozak System,Pectus,Helena Vondrackova,Grzegorz Skawiński,Włodek Pawlik,Marcin Wyrostek,Janek Kliment. Nie dajmy się podzielić.niech żyje muzyka

Ta decyzja nie spodobała się wielu fanom artystki. Pod postem posypały się komentarze, w których internauci zarzucają Maryli brak honoru i solidarności z koleżankami:

Pani Marylo! Nic tu się nie klei. Pisze Pani, że poszła walczyć o Kayah, a w filmie z Kurskim mówiła Pani, że nie ma żadnych czarnych list. To o co była walka???

wszystko wymknęło się spod kontroli. Prawda jest taka, że Kurski ukradł Opole. Czy Pani chce się pod tym podpisać? Czy naprawdę będzie dobrze pani wspominała taki jubileusz, który odbywa się w takiej atmosferze?

Nie prawda , myli sie Pani, niech żyje wolność nie muzyka ... ps mamy jedna twarz i jedno życie , warto być przyzwoitym !!!!

Sorki Pani Marylo ale mimo całej sympatii jaką dla Pani mam- nie obejrzę. Dla zasady. NIE dla reżimowej TVPiS. A dla Kayah i Kaski Nosowskiej szacunek.

Ale dlaczego? ?? Nie jest Pani solidarna😲😲😲jestem zaskoczona ...Kiedys inaczej było. ..Hotel Sudety w Wałbrzychu pamięta. ...

Rodowicz broniła się przed atakami twierdząc, że wystąpi w Opolu ze względu na innych artystów:

a co mam powiedzieć tym kilkunastu artystom ,którzy będą moimi gośćmi? I przygotowują się do koncertu od wielu tygodni?