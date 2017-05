Na Instagramie Małgorzaty Rozenek można znaleźć bardzo różnorodne fotki. Gwiazda pokazuje zarówno swoją pracę, jak i chwile spędzane z mężem i synami. Nie brak tam także zdjęć, na których celebrytka chwali się swoim ciałem.

Ostatnio zamieściła selfie, na którym pozuje w koszulce i skąpych stringach, prezentując swój smukły brzuch.

Post udostępniony przez Małgorzata Rozenek-Majdan (@m_rozenek) 15 Maj, 2017 o 8:01 PDT

Fani zareagowali oburzeniem:

Ale pani jest zakochana w sobie

Selfi w gaiach przed lustrem???Zaczyna pani przypominać Dode...z tym,że jej było wszystko jedno ale Pani ma dwóch dorastających synów

anabelbongoCo to za zdjęcie kobito !!!

a wydawało mi się ze kobieta z klasą nie robi selfi w majteczkach ,na plaży to owszem,

Stara i głupia

Najzwyczajniej w świecie nie ma potrzeby pokazywać takich ujęć. To jaką Pani ma figurę widać i w ubraniu. A takie zdjęcia są po prostu prostackie

Po co w takim razie zgodziła się Pani zostać prowadzącą Projekt Lady? uczy Pani dziewczyny, które są o wiele młodsze od Pani, nie mają mężów, dzieci i na więcej sobie mogą pozwolić, a Pani im mówi, że nie można nosić za krótkich spódniczek, za głębokich dekoltów, że to damie nie wypada. Za to Pani świeci cyckami w przezroczystej koszulce przed synami, albo paraduje w ogóle bez biustonosza i jeszcze wrzuca to na ig żeby wszyscy widzieli. Nie uważa Pani, że to gryzie się z tym co opowiada się w programie?

Rozenek postanowiła się bronić. W odpowiedzi na ataki internautów napisała post, w którym tłumaczy, że takie zdjęcia świadczą o jej różnorodności:

Kochani, mój Instagram jest taki, jak wszystko, co mnie otacza, czyli różnorodny :-) i właśnie dlatego, że jestem zabieganą mamą dwójki chłopców, prowadząca "Projekt Lady" i nie tylko, czy właścicielką dwóch prześlicznych buldożków francuskich, która potrafi bawić się z przyjaciółmi do rana, wrzucam różnorodne zdjęcia. Każda z nas to może, bo każda z nas jest wszechstronna. Gdy podróżuję, chętnie wrzucam zdjęcia z podróży. Gdy czytam ciekawą książkę, publikuję jej okładkę. Gdy chcę pochwalić się efekty trudnej dla mnie jak dla każdej z Was diety, robię to :-) Bo tak jak różnorodna jestem ja, tak różnorodne jest również moje życie. Nie wsadzajmy siebie w sztywne ramy i nie udawajmy, że mamy jedna twarz. Nikt z nas nie jest jednowymiarowy. Kochani, miłego dnia i więcej luzu.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy celebrytka jest krytykowana za zbytnie obnażanie swoich wdzięków w mediach społecznościowych. Co sądzicie o takich publikowaniu takich zdjęć przez Małgorzatę Rozenek?