Kilka dni temu, w rozmowie z "Super Expressem" posłanka Nowoczesnej wyznała, że jest w związku z liderem partii od października ubiegłego roku. Schmidt dodała także, że sama zakończyła już swoje poprzednie małżeństwo, jej ukochany zaś jest w trakcie rozwodu.

Te wyjaśnienia skłoniły tabloid do przypuszczeń, iż Ryszard Petru i Joanna Schmidt będą chcieli zalegalizować swój związek. Gdyby zdecydowali się na taki krok, ślubu z ochotą udzieli im Robert Biedroń:

Przyjeżdżają do mnie pary z całej Polski. Udzieliłem już kilkadziesiąt ślubów, więc chętnie połączę też Ryszarda Petru i Joannę Schmidt. Zapraszam ich do Słupska na ceremonię ślubną! Bardzo chętnie udzielę im ślubu i pogratuluję. A tak poza tym to życzę im już teraz szczęścia w miłości! - powiedział prezydent Słupska "Super Expressowi"

Czy zakochani politycy Nowoczesnej zdecydują się na ślub u Roberta Biedronia?