W rozmowie z Natalią Hołownią w programie "Gala Studio" Martyna Wojciechowska wyznała, że kobieta w podróży jest narażona na przykre sytuacje. Jedną z nich jest molestowanie seksualne, którego doświadczyła między innymi w Indiach:

Mężczyźni tam są niezaspokojeni, bo nie ma tam zgody na stosunki przedmałżeńskie. A to tętni pod skórą, to jest taki nieokiełznany popęd, nad którym nie są w stanie zapanować. Dochodzi do dramatycznych sytuacji. Ja wielokrotnie doświadczyłam tego, właściwie w każdej możliwej sytuacji, gdzieś w tłocznym miejscu czuję męskie ręce na piersiach, na pośladkach. Męskie ręce, które próbują dotknąć mojego ciała. Oczywiście reaguję bardzo ostro!

Molestowanie to nie jedyne zagrożenie, na jakie natknęła się Martyna Wojciechowska w trakcie swoich podróży. Ostatnio dziennikarka wraz ze swoim zespołem filmowym została zatrzymana w Pakistanie przez tamtejszy wywiad wojskowy, który zarekwirował cały sprzęt Polaków. Na szczęście ta sytuacja skończyła się dobrze i cała ekipa, wraz ze sprzętem wróciła bezpiecznie do domu.