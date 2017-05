Magda Gessler już od 7 lat nagrywa program "Kuchenne rewolucje". Mimo tak długiego stażu gwiazda stacji TVN zapewnia, że dzięki pracy przy tej produkcji wciąż czuje w sobie młodzieńczą energię. Zapytana przez "Fakt", czy naprawdę nie przejmuje się upływającym czasem, odparła:

Już nie. Pogodziłam się z wiekiem i mówię o nim otwarcie, bo wiem, że jestem młodsza umysłowo niż wskazuje na to moja metryka. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Miałabym nie pracować? Prędzej umrę (śmiech). Nakręciłam już 200. odcinek "Kuchennych rewolucji" i czas na kolejne. Nie ma co myśleć o tym co było bo to już dla mnie nie istnieje. Dla mnie ważne jest to co będzie.

Gessler dodała także, że nawet nie myśli o emeryturze, czy odpoczynku od pracy w telewizji:

Byłaby to dla mnie kara! Odpoczywać będę po śmierci. Gdyby TVN zdecydował się jednak sam na taką przerwę to znalazłabym inne zajęcie.