Kinga Rusin opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie bez makijażu. Dziennikarka zachęciła swoje fanki do tego, żeby zadbały o zdrową cerę, a będą cieszyły się pięknym, naturalnym wyglądem:

Bez podkładu i pudru? Dlaczego nie! Najwspanialszym makijażem jest piękna cera😊. Mam 46 lat i chyba nigdy wcześniej nie miałam tak idealnej skóry twarzy😃! Wszelkie problemy skończyły się kiedy zmieniłam dietę i zaczęłam używać 100% naturalnych kosmetyków.

Większość internautek zachwycała się wyglądem Kingi, znalazły się jednak i takie, które nie uwierzyły, że na jej twarzy nie ma żadnego makijażu. Jedna z nich napisała:

Piękna cera i medycyna estetyczna...

Rusin zdenerwował ten komentarz, dlatego postanowiła odpowiedzieć sceptycznej dziewczynie:

Hmmm... weszłam na Twój profil. Nie mam sztucznych rzęs, wypełniaczy, nieruchomego czoła... ale Cię nie oceniam. Niech każdy robi to co chce. Tylko po co te złośliwe komentarze. Naprawdę można żyć bez tych zabiegów i dobrze się czuć. Pozdrawiam.

Internautka odpowiedziała na komentarz gwiazdy:

Ale mi nie przeszkadza ocena mojej osoby. Tak, korzystam z medycyny estetycznej i nie widzę w tym nic złego. Skoro Pani Kinga jej nie stosuje, to ok. PRZEPRASZAM. Nie sądziłam, że w tych czasach ten temat jest taki drażliwy... Pozdrawiam

Wówczas Kinga Rusin postanowiła zakończyć dyskusję:

Nie jest drażliwy. Niech każdy robi, co chce. Tylko Pani w swoim komentarzu zasugerowała, że ja kłamię. A to już jest niefajne. Pozdrawiam