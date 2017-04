Lis i Rusin zazwyczaj unikają wypowiadania się na swój temat, ostatnio jednak zrobiły mały wyjątek. Zaczęło się od tego, że Hanna na swoim profilu na Instagramie odniosła się do dawnej relacji z Kingą. Kiedy jedna z fanek napisała dziennikarce, iż jest coś, czego jej nie zazdrości, a mianowicie męża najlepszej przyjaciółki, Lis odpisała:

Żadna "przyjaciółka", a tym bardziej "najlepsza"

Na odpowiedź Kingi Rusin nie trzeba było długo czekać. Dziennikarka na swojego Instagrama wrzuciła zdjęcie z Karoliną Ferenstein-Kraśko, które podpisała:

Chwila spokoju i czas tylko dla nas żeby się zrelaksować, nagadać i pogalopować🏇🏇! Z moją mistrzynią i przyjaciółką @karolinaferenstein_krasko 😘 "That's what friends are for", real friends...

Zdjęcie skomentowała także córka Kingi i Tomasza Lisa, Iga: Dokładnie. 👏🏻 #realfriends #TEAMKINGA ❤️❤️❤️

Jak widać pomiędzy Kingą Rusin i Hanną Lis wciąż jest wiele negatywnych emocji.