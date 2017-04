Pierwsze doniesienia o poważnych problemach w małżeństwie Maryli Rodowicz pojawiły się prawie rok temu. W sierpniu piosenkarka potwierdziła w mediach, że mąż wyprowadził się z domu, a związek przechodzi kryzys. Mimo trudnych chwil, gwiazda wierzyła, że tę relację uda się uratować i w wywiadach zapewniała, że nie ma mowy o rozwodzie.

Niestety Maryli nie udało się wyprowadzić małżeństwa z kryzysu i właśnie potwierdziła "Super Expressowi", że rozwodzi się z mężem:

Nie spędzimy świąt razem z mężem i to jest już pewne. Myślę, że już nie ma szans dojść do porozumienia. To się skończy rozwodem pewnie jeszcze w tym roku

Artystka zachowuje jednak klasę i nie obarcza winą za rozwód męża:

To nie jest z inicjatywy męża. Nie chcę o tym rozmawiać publicznie