Zapytana o ten problem przez Plejadę, Potocka stwierdziła, że wierzy, iż prędzej czy później homoseksualiści będą mogli legalizować swoje związki w Polsce:

Zabawne jest to, że to tak długo trwa i że ktoś nie odpuści. Dopóki będziemy mówili, że homoseksualizm to choroba, większa część społeczeństwa będzie tak o tym myślała. Edukacja seksualna w Polsce jest równa zeru. Nadal jest to temat tabu. Świat się zrobił bardziej homofobiczny teraz niż kiedykolwiek, 20 lat temu nie było tak, jak w tej chwili. Jest taka niechęć, co mnie przeraża i zasmuca... Akceptujemy ludzi, którzy inaczej wyglądają, którzy mają inny kolor skóry, którzy mają inną religię, którzy są kalekami czy osobami niesprawnymi. O tym się mówi i to nie wyzwala takiej nienawiści, co człowiek, który ma w swoim organizmie takie, a nie inne predyspozycje. Nie mogę tego zrozumieć

Potocka uważa, że nie tylko szkoła, ale i rodzina nie uczy tolerancji. Aktorka sama musiała stawać w obronie swojego siostrzeńca, który jest gejem.