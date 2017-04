Chodakowska od zawsze podkreśla, że waga nie jest przyjaciółką kobiety i żadna, walcząca o smukłą sylwetkę dama nie powinna robić tego w oparciu o kilogramy, bowiem, że mięśnie ważą więcej, niż tłuszcz. Aby udowodnić to swoim fankom, Ewa opublikowała na Facebooku post, w którym zdradza, ile waży:

Spotykam dziewczyny na warsztatach i słyszę.. "o rety Ewka, jaka ty drobniutka, pewnie ważysz pare deko"..

Przytulają mnie i mówią "matko Ewka! Jaka ty chudzinka, pewnie nic nie ważysz"

Zdarza się, ze zachęcone wizualnie "piórkową" wagą podnoszą mnie... i tutaj zaskoczenie 😳😳😳 co słyszę?

... e no nie!!! Najlżejsza to ty nie jesteś 😛😛

No nie jestem 😅😅 Wyglądam na 48, a ważę 54kg przy wzroście 166cm 😋😋

Słuchaj! Sama waga często nie jest adekwatna do tego co widzisz..

Ta sama objętość mięśni waży więcej niż ta sama objętość tkanki tłuszczowej ⏲⏲

Ktoś mojego wzrostu przy tej samej wadze, ale o innych parametrach (tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa) może wyglądać ZUPEŁNIE INACZEJ!!

Zatem NIE PORÓWNUJ SIĘ Z NIKIM i prędziutko wyrzuć wagę w kąt 💪🏻💪🏻 samo zło!!!

Czy Ewa Chodakowska wygląda na swoje 54 kg?