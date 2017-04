Aktor był gościem internetowego programu "Z parą o polityce", prowadzonego przez młodych posłów PO Kingę Gajewską-Płochocką i Arkadiusza Myrchę. Olbrychski winą za podział wśród Polaków obarcza partię Jarosława Kaczyńskiego:

PiS to niszczyciele Polski jakich w historii nie widziałem, bo komuniści musieli to robić na rozkaz Rosji, a tu wszystko jest z woli jednego człowieka, któremu pomagają ludzie brzydcy i źli. (...) Gdyby nie było tragicznej katastrofy smoleńskiej, to PiS-u też by nie było. To jest ich rozrusznik i podpałka. Ciągle trzeba coś tu dorzucać i dzięki temu mają 30 procent tych oszalałych. To sekta.

Aktor uważa, że podzielone jest nie tylko polskie społeczeństwo, ale i polski Kościów, za co winą obarcza ojca Tadeusza Rydzyka: To co się nie udało zaborcom, kagiebistom i NKWD udało się radiu z Torunia.

Daniel Olbrychski nie ma wątpliwości, co powinno być priorytetem Polaków:

Nasz cel najważniejszy - odsunąć PiS od władzy, bo każdego dnia demolują Polskę, ośmieszają Polskę i pozbawiają zdolności obronnych i wiarygodności w NATO.