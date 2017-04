Program, w którym Magda Gessler pomaga restauratorom ratować ich podupadające lokale, zadebiutował na antenie TVN w 2010 roku. Od tego czasu "Kuchenne rewolucje" nieustannie plasują się na podium w zestawieniu najbardziej dochodowych produkcji tej stacji.

Sama Gessler w rozmowie z X-news żaliła się, że fakt, iż TVN zarabia na jej programie krocie, nie przekłada się na jej gażę:

To, co robię dla telewizji nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiam. To odległość kosmiczna. W TVN-ie nie ma się procentu z reklam, ani od niczego. Mam skromną stałą działkę, bardzo skromną w stosunku do tego, co się na świecie płaci za telewizję i to tak udany program. Najczęściej wydaje pieniądze na buty i podróże, najlepsze hotele i restauracje.