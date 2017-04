Choć wydawać by się mogło, że gwiazdy show biznesu nie mają takich problemów, jak zwykli Polacy, prawda jest inna. Większość z nich boryka się bowiem na co dzień dokładnie z takimi samymi przeszkodami, jak my wszyscy. Jedną z nich są kredyty.

Niejeden celebryta przyznał w wywiadzie, że spłaca kredyt we frankach. Do niedawna borykała się z nim także Martyna Wojciechowska. Na szczęście jednak, dziennikarce udało się spłacić całe zadłużenie, czym pochwaliła się na Facebooku:

Ten dzień kiedy pierwszy raz od 10 lat wstajesz rano bez kredytu we franku szwajcarskim... Straciłam bardzo dużo pieniędzy i nerwów - tak, jak pewnie wielu z Was. Spłaciłam prawie dwa razy więcej, ale i tak czuję się sto razy lepiej! Nareszcie wolna! 👍 A jak Wy zaczęliście dzień? M. P.S. Trzymam kciuki za tych, którzy wciąż użerają się z bankami - dużo siły i wytrwałości Wam życzę! #niechszlagtrafibanki #ulga #nareszciewolna #happy

Gratulujemy i zazdrościmy.