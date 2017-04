W rozmowie z "Super Expressem" Krupa wyznała, że przynajmniej w tym roku nie planuje żadnych dzieci, bowiem nie ma na nie czasu:

Marzę o nich, ale teraz jestem strasznie zajęta. Co trochę przychodzą jakieś ciekawe propozycje zawodowe, a ja kocham to, co robię, więc szkoda ich nie przyjmować. Na pewno jednak nie rezygnuję z macierzyństwa, ale w tym roku na sto procent nie zostanę mamą.

Swoje macierzyńskie uczucia, na razie Joanna przelewa na psy, których w jej domu wciąż przybywa:

Mąż czasem jest niezadowolony, jak w domu pojawia się kolejny pies. Czasem to skomentuje np., że robi się u nas zoo, ale nie potrafi mi odmówić.