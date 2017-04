Tymochowicz nową wybranką swojego serca od pewnego czasu chwalił się na Facebooku, a także w rozmowie z jednym z tabloidów. Jego wyznania wywołały wiele kontrowersji, na które sam zainteresowany odpowiedział na swoim profilu:

Ośmieliłem się zakochać ze wzajemnością

(w którą mało kto widocznie wierzy) w pełnoletniej

20 letniej Kambodżance - która śmie wyglądać

jak większość Azjatek - na młodszą niż jest

i która jest o trzydzieści kilka

lat ode mnie młodsza.

That's it.

Czy dwoje pełnoletnich ludzi dowolnych ras, o dowolnej

różnicy wieku - ma prawo do własnego szczęścia

i do życia - wedle własnych upodobań ?

.

Wydawałoby się, że to oczywiste .....

Ale przecież nie w Polsce !!!

Tu większość żyje życiem innych osób.

Tu większość czuje się zobligowana aby wszystkich

i wszystko wokół oceniać - a przecież jedynie

wiarygodne oceny - to najgorsze możliwe oceny.

Tu najważniejsza jest siła masy - najczęściej

tępej masy motłochu - której się wszyscy boją

w myśl ostrzeżenia i mantry : "co ludzie powiedzą ? "

Tymochowicz odniósł się także do pojawiających się wśród komentarzy zarzutów o pedofilię:

Przy okazji pojawiło się kilka kwestii na marginesie.

Jakaś potworna w Polsce

Psychoza Pedofilii ....

.

Jeśli pedofilią jest związek dwojga pełnoletnich ludzi

z ewentualnie tylko dużą różnicą wieku i wyglądem

kobiety - trochę młodszym - niż ich rówieśnice

w Polsce - to Kochani Moi

ja nie mam nic przeciwko temu !!!

.

Zauważcie jak zgodnie z Obyczajową Teorią Spiskową

to się tłuszczy pięknie układa w jedną całość:

Kambodża - raj pedofilów

Tymochowicz - szukający tam wrażeń

Adopcja dzieci no i jeszcze oczywiście nieudolne

próby kiedyś przypisania mu zboczonych zdjęć

w komputerze ....

Nawet całkiem spójna historia z tego wychodzi ...

A że podobnie jak Smoleńsk - zakrawa to na Paranoję

to już zupełnie inna sprawa.

W swoim komentarzu Piotr Tymochowicz wyjaśnił także, że większość podawanych przez tabloidy rewelacji na temat jego nowego związku, w tym ta, iż jego ukochana spodziewa się dziecka, to kłamstwa. Co ciekawe, specjalista ds. wizerunku przyznaje, że sam je sprowokował, wprowadzając w błąd dzwoniących do niego dziennikarzy brukowej prasy. Jak teraz twierdzi, zrobił to w ramach "obserwacji społecznych".