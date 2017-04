Janusz Korwin-Mikke na forum europejskim stwierdził, że to zrozumiałe, że kobiety zarabiają mniej, ponieważ są mniej inteligentne od mężczyzn. Swojej teorii bronił później w wielu wywiadach, wprawiając w osłupienie niemal całą Europę.

Hanna Bakuła w rozmowie z wideoportal.pl stwierdziła, że najbardziej dziwi się partnerce Janusza Korwin-Mikkego:

Zastanawiam się, jak się czuje partnerka Korwin-Mikkego, słysząc jak on pluje na kobiety? Ona też jest kobietą. Kobiety za mało się szanują prywatnie. Mężczyźni są od nas w 100% zależni, pod każdym względem, a szczególnie polscy mężczyźni, którzy są wychowani przez matki, które im wmawiają, że nie obejdą się bez kobiety. I nie wykorzystać takiej sytuacji. Ogromnie się dziwię, że partnerki i żony polityków sypiają z nimi po tym, jak mówią, to co mówią o kobietach.

Malarka zaapelowała także do kobiet, by były solidarne i głośno krzyczały o swoich prawach, bowiem mężczyźni boją się damskiego krzyku.