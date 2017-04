Majewskiemu dość często zdarza się szydzić z poczynań polskich polityków. Po wypowiedzi prezesa PiS, na swoim Facebooku napisał:

Jarosław Kaczyński oczekuje „ograniczenia ekstrawagancji“ Antoniego Macierewicza czyli dokładnie:

- O 1 szalony uśmiech mniej w ciągu dnia.

- Redukcja dziwnych spojrzeń o 6 na dzień.

- 1 udany zakup śmigłowca na 1 rok.

- O 1- ego Misiewicza na 1 rok mniej.

Szymon ma także ciekawą propozycję na zmianę systemu rządzenia przez polskich polityków:

Kto pierwszy w sondażach ten rządzi. Tak powinno być, to by była demokracja. Dziś wy pierwsi w sondażach to do sejmu, jutro my to podmianka. Walizki zawsze spakowane.

Wtedy jedni nie zdążą porządzić a drudzy nie zdążą nic spieprzyć.

Jak wam się podoba taka koncepcja?