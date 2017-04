Reprezentujący Polskę w Europarlamencie, Janusz Korwin-Mikke wywołał ostatnio prawdziwą burzę, głosząc z pełnym przekonaniem, iż kobiety zarabiają mniej od mężczyzn, ponieważ są od nich mniej inteligentne.

Słowa polityka spotkały się z burzeniem w całej Europie. Najmniej litości miały dla niego feministki, w tym Paulina Młynarska, która poświęciła jego słowom cały felieton w Onecie. Dziennikarka w ironiczny sposób wytknęła Korwin-Mikkemu, iż tak wychwalany przez niego wolny rynek, wbrew jego przekonaniom o mniejszym potencjale intelektualnym kobiet, czasem płaci im tyle samo, a nawet więcej niż mężczyznom:

Wiem, że to dla Pana straszna wiadomość , ponieważ jest Pan wielbicielem rynku, który przecież zawsze ma rację. Ale tu jest trochę wtopa. Pana ukochany wolny rynek płaci właśnie tym zołzom piekielnym, zdeformowanym, pełnym kompleksów i traum, które mu nie popuszczają i nie dają sobie w kaszę dmuchać. Płaci tym opętanym przez szatana wariatkom, które nie kumają, że każda lubi być czasem zgwałcona i domagają się szacunku zarówno w łóżku, jak i w biurze korpo. Tym, które powinny, skwiercząc, płonąć na stosach po uprzednim ogoleniu ich kur...skich głów i wybatożeniu na gołe dupy, a przy tym są świadomymi swojej wartości fachurami i prowadzą własne firmy , osiągając doskonałe wyniki.

Polityk krytyką Pauliny Młynarskiej raczej się nie przejął i odpowiedział personalnym atakiem:

Jeśli chcą Państwo zobaczyć durną babę, która NIC nie rozumie, a za to dużo gada i usiłuje mnie, zwolennika wolnego rynku i miłośnika śp.Małgorzaty Thatcherowej, poinformować(!!), że kobiety są średnio mniejsze, słabsze i mniej inteligentne, ale niektóre zarabiają bardzo dużo - to p. Paulina Młynarska służy: goo.gl/tHvuFU. A swoją drogą: Jej Ojciec, ojciec p.Kazimiery Szczuki i inni to byli moi zwolennicy - a Ich córki... - napisał na Fecebooku