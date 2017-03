Tyszkiewicz zamiast do postępów tanecznych i tego co Gwit przygotowała na ten odcinek, odniosła się bowiem do jej sylwetki:

Pani Dominiko jest pani najbardziej apetyczną jagodzianką jaką widziałam na parkiecie. Jest też bardzo miło, bo wiem, że wszystkie kostiumy są dla pani szyte na miarę. Ale myślę, że te żarty i te wszystkie komentarze z pani strony- można do tego podejść troszkę inaczej. Jakby pani zrzuciła 20 kilo to byłoby pani lżej.

Nieco zakłopotana Dominika odparła jedynie: Jest taka możliwość, że byłoby lżej

Wielu internautom wypowiedź Beaty Tyszkiewicz nie przypadła do gustu, czemu wyraz dali na Facebooku Dominiki Gwit. Krytyka jurorki w pewnym momencie przybrała tak ostry ton, że zareagowała sama Dominika:

Szanowne Panie, apeluję o kulturę. Nikt nikogo nie obraził, ani nie naraził na śmieszność. Proszę więc o zaprzestanie używania języka nienawiści. Nie ten poziom drogie Panie... Kobietom naprawdę nie wypada.... wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Dominika.