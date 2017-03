Figurska wraz z przedstawicielami fundacji stanęła pod dużym transparentem pokazującym zmasakrowany płód oraz zdjęcie szpitala Orłowskiego w Warszawie, podpisanego jako "aborcyjna rzeźnia nr 1".

Protest pod Ministerstwem Zdrowia jest też inauguracją akcji "Szpitale bez aborterów", w ramach której Fundacja Pro - Prawo do życia będzie organizowała pikiety pod polskimi szpitalami, w których przeprowadzane są aborcje w sytuacjach dopuszczalnych przez polskie prawo. Działacze mają nadzieję, że dzięki ich staraniom, lekarze pracujący w tych placówkach zaczną powoływać się na klauzulę sumienia i będą odmawiali pacjentkom zabiegów przerywania ciąży nawet wówczas, gdy będą one miały do tego prawo.

Całą akcję swoją twarzą firmuje także Dominika Figurska. Aktorka, która prywatnie jest matką 5 dzieci, wystąpiła także wraz z mężem w spocie promującym tradycyjny model rodziny i krytykującym związki jednopłciowe.