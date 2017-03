Do podzielenia się z opinią społeczną informacjami na temat wszechobecnych w show biznesie używek, skłoniło dr Gojdzia dramatyczne zdarzenie. Na jednej z domówek, w której brał udział, z przedawkowania zmarł jego znajomy. Po tej tragedii, specjalista od medycyny estetycznej na swoim Facebooku napisał:

Ćpanie. Narkotyki wszędzie. W każdym klubie... Na każdej imprezie w toalecie, jawne wciąganie kreski coxu (kokainy) do nosa to już norma. Bo to teraz modne jest wciągać. Bo jak inaczej się bawić, być cool, fajnym, odważnym w rozmowach? Mogę zrozumieć trawkę od czasu do czasu, bo wszystko jest dla ludzi. Ludzi z rozumem. Sam zapaliłem jointa z marihuany, wciągnąłem jedną kreskę, zażyłem raz tabletkę extasy aby zobaczyć dlaczego ludzie się od tego uzależniają i co jest takiego fascynującego w narkotykach? Aby móc dyskutować z tymi, co ćpają. I nigdy więcej. Dochodzę do jednego wniosku - to dla słabych wewnętrznie ludzi, bez poczucia własnej wartości, pragnących chociaż na chwilę mieć więcej odwagi, udawać kogoś kim nie są, a chcieliby być. Smutne...

W rozmowie z Wirtualną Polską, wyjaśnił, dlaczego postanowił poruszyć ten problem publicznie:

Wyobraź sobie, że nagle w nocy dowiadujesz się, że twój syn czy córka nie żyje. Mówię to, bo chcę zwrócić uwagę na problem imprez, nie tylko domówek, ale wielu imprez celebryckich, gdzie być może nie wszyscy, ale wiele osób po prostu ćpa.

Zapytany o to, jak wielu polskich celebrytów zażywa narkotyki, Gojdź odparł:

Co najmniej połowa. Mówię serio. Ćpa się nie tylko czystą kokainę, ale przede wszystkim chemię i to jest najbardziej niebezpieczne, bo nikt nie wie, co tam w środku jest. Dostęp do narkotyków jest niesamowicie prosty. Wystarczy jeden telefon. Dzwonisz i za dziesięć minut masz

A dlaczego ludzie sięgają po tak niebezpieczne używki? Zdaniem Krzysztofa Gojdzia robią to, bo czują się niedowartościowani:

Bo chcą udowodnić sobie, że są cool. Myślą, że jak wciągną coś do nocha, to rozwiążą się ich wszystkie problemy. Jak ktoś ma słabą psychikę, to ta niewinna zabawa w próbowanie może mieć tragiczne skutki