Całą sprawę w dzisiejszym wydaniu opisuje "Gazeta finansowa". W artykule czytamy, że zachodzi poważne podejrzenie, iż Doda oraz producent Emil Stępień zapłacili 300 tys. złotych gangsterom, którzy mieli wymusić od Emila Haidara milion złotych oraz wycofanie pozwów sądowych wytoczonych piosenkarce oraz magazynowi "Party". Jak podaje dziennik, próba wyłudzenia i groźby zostały nagrane, a gangsterzy zatrzymani przez policję.

Byłego narzeczonego Dody w tej sprawie reprezentuje Roman Giertych. Adwokat ponoć już zawnioskował o postawienie Rabczewskiej zarzutów współpracy z gangsterami. Zarówno Doda, jak i Emil Stępień nie odpowiedzieli na pytania "Gazety finansowej", wydawnictwo zaś zapowiedziało ujawnienie dalszych szczegółow tej afery w piątkowym wydaniu.

Tymczasem Doda i jej partner, Emil Stępień do oskarżeń odnieśli się w oświadczeniu przesłanym do Pudelka. Przedstawiciel prawny gwiazdy stanowczo zaprzecza, jakoby ona lub jej partner mieli cokolwiek wspólnego z opisaną aferą.

Rabczewska twierdzi, że rzekomi gangsterzy i próba wyłudzenia oraz szantażu to wymysł chorej wyobraźni jej byłego narzeczonego:

Dodatkowo pragniemy poinformować, że wspomniany w artykule Pan Emil Haidar od 1,5 roku dręczy Panią Dorotę Rabczewską, próbując intencjonalnie manipulować faktami, a tym samym wystosowuje do mediów kłamliwe oświadczenia, co prowadzi do nieuczciwej manipulacji polskich mediów.

W korespondencji mailowej, którą Pan Haidar wysyłał do Pani Rabczewskiej, wprost przyznał się do tego, że w czasie trwania ich rocznego związku wielokrotnie kłamał i szkodził Pani Rabczewskiej. Było to spowodowane substancjami chemicznymi, jakie Pan Haidar zażywał oraz uzależnieniem od alkoholu, do którego również się przyznał. Cała sytuacja wynikała z załamania psychicznego Pana Haidara, na którego wpłynął jego kryzys zawodowy. Ponadto Pan Haidar oświadczył, że więcej nie będzie już szykanował Pani Rabczewskiej, ani wyciągał informacji wyssanych z palca, ale niestety nie dotrzymał słowa i wciąż wymyśla nieprawdziwe historie, zarówno na temat Pana Stępnia, jak również Pani Rabczewskiej.