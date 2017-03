Janusz Korwin-Mikke pełniąc funkcję europosła nie przynosi Polsce dumy. W środę wieczorem, podczas swojego wystąpienia w trakcie debaty na temat różnic w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami, stwierdził, że kobiety muszą zarabiać mniej, bo są słabsze, mniejsze i mniej inteligentne.

Po doniesieniach złożonych przez oburzonych tymi słowami europosłów, szef Parlamentu Europejskiego podjął decyzję o wszczęciu procedury, która może się zakończyć karą finansową lub nawet zawieszeniem Janusza Korwin-Mikkego w prawach europosła.

Wystąpienie polskiego polityka skomentowała także Agnieszka Woźniak-Starak:

Jeśli my jesteśmy słabsze, to co powiedzieć o tobie, Januszu? 😂😂😂 #januszkorwinmikke #prawdziwymocarz #cham #pacan #seksista #pato - napisała na Instagramie