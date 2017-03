Przypomnijmy, iż poprzednio Doda i Andrzej Duda spotkali się podczas gali "Super Expressu", gdzie piosenkarka uraczyła prezydenta kawałkiem tortu i widokiem swoich pośladków odzianych w prześwitującą koronkę.

Na premierze filmu "Wyklęty" do takiej wpadki nie doszło. Doda ubrana była w długą, balową suknię i nie częstowała głowy państwa łakociami. Ponadto Rabczewska bardzo przejęła się tematyką poruszoną w filmie, bowiem na swoim profilu na Instagramie napisała:

Kiedy jechałam na premiere kierowca taxówki,który był w pare lat młodszy ode mnie zapytał na jaki film sie wybieram . Odpowiedziałam ,ze "wyklęty" ...o żołnierzach wyklętych . On na to -o kim? To jakas świeża sprawa ? . Mało rzeczy mnie zaskakuje ale tym razem zszkokowana odpowiedzialam - to co uczynili zabrania panu o nich nie widzieć czy nie pamietać . Po to wlasnie jest ten film! Idźcie i poruszcie swoja dusza i sercem ,obejrzyjcie obraz ,który opowiada o Ludziach z innej gliny ulepionych niż dzis .obchodzimy dzis dzień żołnierzy wyklętych ,ludzi niezłomnych,symbol honoru i walki o godność swoja i Polski.Zdjecie z głównym aktorem