Od kilku tygodni media podają kolejne przykłady negatywnych skutków wprowadzonych przez ministra Szyszkę przepisów. Kolejne wiekowe drzewa znikają z miejskich skwerów i parków, czemu mimo podejmowania szybkich działań, władze miast nie są w stanie zapobiec.

Kinga Rusin jest wściekła na ministra środowiska, który jej zdaniem w ogóle nie chroni polskiej przyrody:

Minister Dewastacji Środowiska przechodzi sam siebie, chociaż wydawało się że szczyty megalomanii osiągnął jadąc złotą karocą na polowanie! Jakie będą dalsze losy #LexSzyszko zobaczymy, ale ta ustawa i tak już zrobiła swoje. Kto miał wyciąć, to wyciął! Kto miał na tym skorzystać, skorzystał! Dzisiaj w Zakopanem patrzyłam jak od rana idą pod topór stare drzewa niedaleko Krupówek. Kilka godzin i nie ma. Skąd ten pośpiech? Na wszelki wypadek trzeba zdążyć przed poniedziałkiem. Załamując ręce... O pardon! Bijąc brawo Szyszce za ustawę o wycince drzew nie zapominajmy o tym, że od początku jego "panowania" (panować od słowa "pan"...) pod topór, w świetle prawa idą tysiące hektarów lasów! Wszystko na czym da się zarobić! Nawet jeżeli Jarosław Kaczyński, w swej omnipotencji cofnie ustawę o wycince na terenie prywatnym nie zmieni to sytuacji na terenach, na których gospodarują Lasy Państwowe. Bądźmy czujni, nie dajmy się zwieść, głośno wyrażajmy swój sprzeciw! Mamy do tego prawo, bo to wszystko jest NASZE, a politycy są u nas tylko na umowę o dzieło. Rozliczajmy ich z tego "dzieła"! "szyszkododymisji"

Dziennikarka uważa, że działania Jana Szyszki nakierowane są na interesy niewielkich grup wpływu, zupełnie pomijają zaś dobro środowiska i prawa obywateli:

No żesz...!!!!!!!!!!!!! Klnę w tym momencie tak, że uszy więdną i mam nadzieję że znajdzie się to na czołówkach gazet i portali!!! Czyich interesów pilnował Szyszko tworząc i przepychając tę cholernie szkodliwą ustawę? CZYICH ja się pytam! Nigdy na czele ministerstwa środowiska (kiedyś ochrony) nie stał taki szkodnik! Może już dosyć!? I tak wystarczająco się "zasłużył", nie społeczeństwu polskiemu, nie środowisku, z całą pewnością nie zwierzętom żyjącym w polskich lasach, ale komuś na pewno! #szyszkododymisji PODAJ DALEJ!!!

Zgadzacie się ze słowami Kingi Rusin?