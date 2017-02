W rozmowie z "Super Expressem" Renata Dancewicz zwróciła uwagę na problem w dysproporcjach zarobków mężczyzn i kobiet. Jej zdaniem bowiem, za podobne role aktorzy dostają średnio 20% większe gaże niż aktorki.

To się musi zmienić. Kobiety powinny walczyć. Trzeba zacząć inaczej wychowywać dziewczynki. Przestać się trząść nad Kościołem, państwo musi być neutralne światopoglądowo, tak jak to jest w konstytucji. Ważne jest też działanie związków zawodowych. To jest najzwyklejsze w życiu łajdactwo i niesprawiedliwość.

Aktorka jest przekonana, że chłopcy są wychowywani tak, by walczyć o swoje. Dziewczynki zaś muszą się wykazać, by udowodnić swoją wartość:

Mężczyzna przychodzi, od razu chce być dyrektorem, od razu ma więcej kompetencji, niż ma naprawdę. A kobieta bierze i zapieprza, i nie upomina się o swoje