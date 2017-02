Niedawno Kinga i Kasia wybrały się razem w podróż marzeń do Patagonii. Na taką wyprawę można pojechać tylko z kimś, kogo sprawdziło się w najtrudniejszych sytuacjach:

Z Kasią Sokołowską znamy się od 15 lat. Poznawałyśmy się w bardzo różnych sytuacjach, bardzo ekstremalnych. Po takim sprawdzianie, po tym, co przeżyłyśmy razem, po tych setkach przegadanych godzin, mogę powiedzieć, że to jest prawdziwa przyjaźń. Na pewno jest to osoba, na którą mogę liczyć. I ona może liczyć na mnie zawsze – wyznała Kinga Rusin w rozmowie z "Faktem"

Dziennikarka dodała, że do przyjaźni podchodzi w tradycyjny sposób:

Słowo „przyjaciel” się dewaluuje. Poznajemy kogoś i po tygodniu mówimy, że to jest mój przyjaciel. A przyjaciel to jest osoba, dla której my się sprawdziliśmy i która sprawdziła się dla nas.