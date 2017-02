Kilka dni temu mieszkańcy stolicy na własne oczy mogli przekonać się, jak działają nowe przepisy ministra Jana Szyszki, kiedy zielony skwer przez Urzędem Dzielnicy Śródmieście w samym centrum Warszawy został całkowicie pozbawiony drzew i krzewów.

Michał Piróg na swoim profilu na Facebooku w ostrych słowach napisał, co sądzi o politykach, którzy dopuścili do takiej masowej wycinki drzew:

Idę jak prawie codziennie tą samą trasa w centrum. Dzisiaj wyjątkowo smiercacym spalinami i jakimś duszącym zapachem robót drogowych. Do tego stopnia ze postanawiam zamienić al Jerozolimskie na ulice Nowogrocką aby chociaż odrobinę odciążyć moje nozdrza. Mijam na nowogrodzkiej urząd i widzę ze faktycznie wszystkie drzewa i krzewy zostały wycięte. Powiem tak ja jestem gejem dzieci mieć nie będę ale ci co podjęli takie decyzje, ci co dopuścili sie tej masowej wycinki drzewostanu w całym kraju łącznie z lasami miejskimi. To nie sa rodzice którzy pragną dobra swoich dzieci to pazerne , zachłanne świnio k*rwy za kasę dadzą każdemu i nażrą byle czym. Wole być dumnym pedałem niż zakłamanym dzieciobójca [pisownia oryginalna]

Wcześniej nowe przepisy dotyczące wycinki drzew w równie krytycznym tonie skomentowała także inna gwiazda TVN, Kinga Rusin.