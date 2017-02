Jastrzębska to ekspertka TVNu od gwiazd i show biznesu. Zaprzyjaźniona z wieloma celebrytami przeprowadza z nimi wywiady na ściankach, a od pewnego czasu sama pozuje do zdjęć uchodząc za celebrytkę. Niestety jej stylizacje nie należą do udanych. Jedna z najgłośniej krytykowanych to niebieska, falbaniasta sukienka, w której Jastrzębska wyglądała jak beza.

Tomasz Ossoliński, który wraz z Ewą Mingę w "Dzień Dobry TVN" oceniał czerwono-dywanowe stylizacje gwiazd, postanowił przywołać niefortunny strój gwiazdy TVNu dziwiąc się, że ta stylizacja nie pojawiła się w programie:

Uważam, że nie jesteście obiektywni. Na przykład ostatnio na jednej z imprez pojawiła się wasza naczelna plotkara w totalnej, błękitnej bezie i dlaczego tego tutaj nie oglądamy?

W obronie Agnieszki Jastrzębskiej stanął jej redakcyjny kolega, Mateusz Hładki:

To był subiektywny nasz przegląd i to sprzed dwóch tygodni, więc staramy się być aktualni. Każdy musi czuć się dobrze ze sobą, widocznie nasza DZIENNIKARKA, bo my nie zatrudniamy plotkarek, czuła się dobrze w takiej, a nie innej stylizacji.

Wydaje nam się, że Tomasz Ossoliński nie może liczyć na kolejne zaproszenia do "Dzień Dobry TVN"