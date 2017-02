O swoich pretensjach wobec Grażyny Szapołowskiej, Włodzimierz Kiniorski napisał na Facebooku. Kompozytor zarzuca aktorce, iż zupełnie pomija jego wkład w płytę podczas akcji promocyjnej:

Zagadnienie, które ostatnio poruszam, dotyczące praw autorskich, związanych z wydaniem płyty Grażyna Szapołowska - "Kochaj mnie" prawdopodobnie nie pojawiłoby się gdybym nie zgodził się na tytuł z jednym artystą czyli z G. Szapołowską. Cały czas, robiąc materiał, mówiliśmy o płycie, która miała się nazywać Szapołowska & Kinior, co z racji wkładu pracy wydawało się oczywiste (produkcja,kompozycja voc i wykonanie - Kinior). W czasie konsultacji dotyczących tytułu, Polskie Radio przekonało mnie, że lepiej by było dla wizerunku płyty, żeby była opatrzona jednym nazwiskiem. Tym bardziej, że popularna zdobyła w tym czasie płyta p. Celinskiej i to w tym kontekście też brzmiało interesująco.

Jakem gentleman przystałem na to, tym bardziej ze nie uważałem za stosowne rozpychać się w tym towarzystwie, skoro wszystko jest oczywiste (mam na myśli udział aktywności). Jakież jest moje zdziwienie, kiedy Grażyna Szapołowska w wywiadzie u Marka Niedźwieckiego, mówi o mnie dwa słowa - dobry kompozytor, dalej lansując głównie swoją wnuczkę, puszczając oczywiście moje kompozycje.

Zanim wybierzecie się Państwo na koncert, proszę pamiętać, że poza może cover'ami, każdy najdrobniejszy dźwięk Grażyny Szapołowskiej, był intensywnie przeze mnie kreowany i maglowany, aż udało nam się, za pośrednictwem zabiegów czyszczących, osiągnąć taki efekt, jaki słyszycie na płycie. Wiem, że to wszystko może bolec fanów Grażyny Szapołowskiej. Przykro mi, bo też ją kochałem, jednak muszę obnażyć jej ciemną stronę ku przestrodze.

Po pewnym czasie Kiniorski zamieścił kolejny post, w którym ujawnia wiadomość, jaką przesłała do niego Szapołowska:

Dzisiaj jest slynny Walentynkowy koncert p Grazyny Szapolowskiej

Jestem spokojny o muze, bo tak ją skomponowałem, ze kazdy przecietny nawet muzyk da sobie z tym repertuarem rade(formalnie)

Z racji Walentynek , zycze aby kompozycje znalazly wlalasciwy kierunek tzn osiadly w sercach sluchaczy

Na koniec musze dodac troche dziegciu do tej wypowiedzi w postaci wpisu p Grazyny

Wypowiedzią jestem troche przerazony ,ale jesli jest sie na ringu na ktorym boksuja gwiazdy mozna sie uodpornic na ciosy ponizej pasa

ps

Mialem przyjemnosc onegdaj opowiadac p Grazynie o pewnej postaci z kregu mojej rodziny ktora miala na imie p Lala [pisownia oryginalna]

Kiniorski pokazał, co napisała do niego Szapołowska:

Włodek przestań robić lewatywy bo to Ci ewidentnie szkodzi ...powiedziała Pani Lala i przecięła jedwabną suknię na pół ...Dziś umarła Krystyna a jeszcze wczoraj słuchałam jej żartów .Ostatni pocałunek może należał do mnie .Sebastian Maciek Tomek Miłosz i Sebastian ...gotowi ..Wstydź się Włodzimierzu ....

Co sądzicie o takim załatwianiu sporów na łamach mediów społecznościowych?