Rogowiecki w rozmowie z Onetem został zapytany o to, czy kobietom na rynku muzycznym jest trudniej.

Pewnie jest im trudniej, bo mają geny, które kierują je w stronę matkowania i to przeszkadza w rozwoju ich kariery. Najbardziej żaląca się na duchy przeszłości jest Tori Amos. Czy ja wiem, czy to jest dobre? Jednak facet potrafi napisać sobie piosenkę, z której coś wynika. Kobieta ma jednak te skłonności do rozpamiętywania nieszczęść, które ją spotkały.

Na pytanie zaś, czy rynek muzyczny jest szowinistyczny, dziennikarz odparł:

Myślę, że nie. Mówimy o artystach, którzy mają coś wnieść. Facetom jest po prostu łatwiej. Kobieta jest delikatniejsza, potrzebuje więcej czasu.

Karolina Korwin Piotrowska uznała wypowiedź Rogowieckiego za oburzającą:

Żenujący szowinizm. Masakra. To jest XXI wiek??? Stodoła a nie Europa w XXi wieku. WSTYD WSTYD WSTYD

