Jak podaje "Fakt", do włamania do domu Cezarego i Edyty Pazurów doszło w czerwcu 2016 roku. Złodzieje wynieśli z willi na warszawskim Wilanowie drogie zegarki aktora oraz cenną biżuterię jego żony. Celebryci nie byli jedynymi ofiarami przestępców:

To była seria włamań. Sprawcy wchodzili do mieszkań wykorzystując nieobecność domowników. Najczęściej do środka dostawali się przez wyważone drzwi balkonowe – powiedziała "Faktowi" komisarz Joanna Banaszewska z mokotowskiej policji.

o kilku miesiącach śledztwa, funkcjonariuszom udało się wpaść na trop złodziei. W związku z włamaniami do domów, w tym do posiadłości Cezarego Pazury zostało zatrzymanych 3 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem. Teraz grozi im nawet do 10 lat więzienia.