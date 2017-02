Kisio pojawiła się na jednej z branżowych imprez w futrzanym szalu. Zapytana zaś przez dziennikarza, co sądzi o naturalnych futrach stwierdziła, że zdarza jej się nosić takie dodatki, podobnie jak jeść mięso i kupować skórzane buty.

Na reakcję Joanny Krupy nie trzeba było długo czekać. W programie "Dzień Dobry TVN" modelka ostro podsumowała koleżanki z branży, które lubią paradować w futrach:

Jest wystarczająco informacji o tym, jak futro jest stworzone. Ludzie, którzy myślą, że to jest luxury… to jest ignoranckie. To są ludzie bez klasy i inteligencji. Wierzę w karmę, karma jest. Nie podam ręki nikomu, kto nosi futra. To nie jest stone age, wiemy, jakie są tortury, jak ktoś nie ma serca to ubiera.

Wcześniej z tego samego powodu Joanna Krupa krytykowała Annę Muchę, Anję Rubik i Rihannę.