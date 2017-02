Ranking polskich prezenterów telewizyjnych, którzy mogą liczyć na najwyższe stawki za prowadzenie imprez, opublikował "Super Express". Tabloid podkreśla, że gwiazdy musiały pogodzić się z dużym spadkiem wysokości swoich gaż.

Tomasz Kammel - prezentera TVP jako jednego z nielicznych nie dosięgnął ponoć kryzys. Za prowadzenie imprezy od lat bierze ok 25 tys. złotych

Marcin Prokop i Dorota Wellman - prezenterzy "Dzień Dobry TVN" jeszcze do niedawna mogli liczyć ponoć nawet na 40 tys. złotych na osobę za poprowadzenie imprezy, dziś zaś ich stawka to ok. 15 tys. złotych

Grażyna Torbicka - również musiała pogodzić się z obniżeniem swojej gaży. Kiedyś za jedną imprezę inkasowała nawet 30 tys., dziś może liczyć na 15 tys. złotych

Joanna Krupa - modelka kiedyś wyceniała swoją pracę na ok 30 tys., dziś zaś godzi się nawet na gażę 10 tys. złotych za imprezę.