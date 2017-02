Martyna Wojciechowska ostatnio często mówi w mediach o tym, jak ważna jest walka o równouprawnienie i prawa kobiet nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W rozmowie z Plejadą dziennikarka i podróżniczka wyznała, iż wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo ją zaniepokoił:

Jeżdżę realizować programu do Stanów Zjednoczonych i zawsze miałam takie uczucie, że jadę do miejsca, gdzie relatywnie, w porównaniu z resztą świata kobiety mają wiele praw i wiele możliwości. Teraz jestem po prostu zaniepokojona, ponieważ na czele najpotężniejszego państwa a świecie stanął seksista, szowinista i człowiek, który jest w stanie cofnąć Amerykę o wiele lat. Zwłaszcza w kwestii praw człowieka, a kobiet w szczególności

Wojciechowska zachęca kobiety całego świata, by odważnie stanęły do walki o swoje prawa:

To jest ten moment, żebyśmy stanęły ramię w ramię i żebyśmy miały odwagę mówić silnym, mocnym głosem, że nie dość, że nie damy sobie odebrać tego, co do tej pory sobie wywalczyłyśmy, to uważam, że powinnyśmy pójść dalej. (...) Wszystkie kobiety świata powinny się zjednoczyć i zawalczyć o to, co najważniejsze, czyli niezależność, możliwość stanowienia o sobie i wybór.