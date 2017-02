W zawodzie aktorki ciągłe przebieranki i godziny spędzane w charakteryzatorni to standard. Do tego dochodzą bale i branżowe imprezy, na które również trzeba starannie przygotować stylizację. Być może dlatego w codziennym życiu wiele gwiazd rezygnuje z makijażu i wyszukanych strojów.

Magdalena Cielecka w rozmowie z "Rewią" zdradziła, jak wygląda, kiedy nie występuje na scenie bądź przed kamerą:

Na co dzień chodzę bez makijażu. Chyba, że mam jakieś spotkanie, to oczywiście używam korektora pod oczy i podkładu, który wyrównuje kolor mojej skóry. Ale poza wielkimi wyjściami i poza pracą, nie maluję się (…). Gdy nie muszę to się nie stroję. Chodzę ubrana najnormalniej w świecie. Ja się raczej tym chełpię, że ubieram się w dres.

Aktorka ma to szczęście, że jest naturalnie piękna, więc ulepszacze urody nie są jej potrzebne.